BJP नेता की कार से दिवाली गिफ्ट चोरी, तोड़फोड़ कर दस्तावेज पर किया हाथ साफ

बीजेपी नेता की कार से दिवाली गिफ्ट चोरी ( Photo - Patrika )
CG News: दिवाली के दिन बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास की कार में तोड़फोड़ हुआ है। यह घटना वीआईपी स्टेट शंकर नगर निवास के बाहर की है। बतायाा गया कि कल रात अज्ञात चोरों ने कार में तोड़फोड़ कर दीपावली के गिफ्ट पैक और दस्तावेज़ पर हाथ साफ़ कर दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। ( CG News ) मामले में पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास अपनी कार में दिवाली गिफ्ट और कुछ जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। वीआईपी स्टेट शंकर नगर निवास के बाहर घात लगाए बैठे अज्ञात बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ कर वारदात को अंजाम दिया। पकड़ाये जाने के डर से कार में लगा DVR कैमरा भी निकाल लिया गया। बताया कि दीपावली के गिफ्ट पैक तथा दस्तावेज़ पर चोरी हुए हैं।
अपने साथ हुए घटना का वीडियो बीजेपी नेता ने X शेयर किया है। बताया कि कल रात अज्ञात चोरों द्वारा मेरी कार में तोड़फोड़ कर दीपावली के गिफ्ट पैक तथा दस्तावेज़ में हाथ साफ़ कर दिया गया। पकड़ाये जाने के डर से कार में लगा DVR कैमरा भी निकाल लिया गया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।
