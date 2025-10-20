BJP नेता की कार से दिवाली गिफ्ट चोरी, तोड़फोड़ कर दस्तावेज पर किया हाथ साफ

CG News: दिवाली के दिन बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास की कार में तोड़फोड़ हुआ है। यह घटना वीआईपी स्टेट शंकर नगर निवास के बाहर की है। बतायाा गया कि कल रात अज्ञात चोरों ने कार में तोड़फोड़ कर दीपावली के गिफ्ट पैक और दस्तावेज़ पर हाथ साफ़ कर दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। ( CG News ) मामले में पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।