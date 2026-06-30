उजड़ गया नकटी गांव, जिन घरों में बसी थीं यादें वे अब मलबे में तब्दील, 80 घरों में चला बुलडोजर

Nakti village: आज के दौर में घर बनाना किसी यज्ञ से कम नहीं। घर बनाने में पैसे तो लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा भावनाएं जुड़ जाती हैं। जब आपकी आंखों के सामने वही आशियाना ढहता दिखाई दे जिसे आपने कितनी तसल्ली से बनवाया हो तो सोचो क्या गुजरेगी। राजधानी से लगे नकटी गांव में ऐसा ही हृदय विदारक नजारा देखा गया। अवैध कब्जे की जमीन में बने घरों को ढहाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद ग्रामीणों की नींद उड़ गई थी। मकान टूटने के डर से वे दो रात सो नहीं पाए और जब सबकुछ खत्म हो गया तो उनके आंखों से आंसू सूख गए। आंखें मानों पथरा गईं।