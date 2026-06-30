मानसून की दगाबाजी! छत्तीसगढ़ में 67% कम पानी से किसान बेहाल, इतिहास में पहली बार 12 सदाबहार दिन गायब

सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमकी (खुटीपारा) में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूम बच्चों समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बालिका झुलस गई। घटना के वक्त तेज हवा-तूफान के बीच प्राइमरी स्कूल परिसर में तीन बच्चे पेड़ से गिर रहे आम बीन रहे थे। इसी दौरान अचानक गिरी गाज की चपेट में तीनों बच्चे और पास ही मवेशी चरा रहा एक युवक आ गया। हादसे में रामसाय (35 वर्ष), सागर (5 वर्ष) और रानी (14 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सागर की बड़ी बहन श्रद्धा (9 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे अस्पताल दाखिल कराया गया है।