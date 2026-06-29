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CG Monsoon 2026: आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, चार दिन तेज बारिश का दौर, भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना

Chhattisgarh Monsoon,: अगले चार दिनों तक तेज बारिश, भारी वर्षा, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
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रायपुर

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Love Sonkar

Jun 29, 2026

CG Monsoon 2026

छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर होगा शुरू (Photo Patrika)

Chhattisgarh Monsoon update: प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 29 जून से अगले चार दिनों तक प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस दौरान अनेक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा, गरज-चमक और वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मौसमी द्रोणिका, मध्य प्रदेश के ऊपर बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण तथा अन्य मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी।

प्रदेश के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ेगा मानसून

अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में आगे बढऩे के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं, राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

किसानों को बारिश का इंतजार

किसानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेतों की तैयारी और बोनी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर अच्छी बारिश होने पर धान की बुवाई रफ्तार पकड़ेगी, जबकि देरी होने से उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

कई जगह गिरी बिजली

मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सभी संभागों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र वज्रपात की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। रायपुर शहर में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विभाग ने लोगों से आकाशीय बिजली के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वज्रपात के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। बारिश और आकाशीय बिजली के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा विभाग द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें। अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

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Published on:

29 Jun 2026 10:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Monsoon 2026: आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, चार दिन तेज बारिश का दौर, भारी वर्षा और वज्रपात की संभावना

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