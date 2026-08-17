Chhattisgarh News: 1 टन कचरा पैदा कर रहा 120 किलो मीथेन, निकल रहा हमारा ऑक्सीजन, फैला रही बीमारियां

गंदे पानी या कचरे के सीधे संपर्क में आने से त्वचा पर रैशेज, खुजली व फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। कचरे की वजह से चूहे व मवेशी आते हैं, जो लेप्टोस्पायरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए बेहतर है कि रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं। यही नहीं कचरे के सडऩे से निकलने वाली बदबू व जहरीली गैसों से सांस लेने में परेशानी और दमा (अस्थमा) के मरीजों की हालत बिगड़ सकती है। कचरे से मक्खियां व कीड़े खाने-पीने की चीजों पर बैठते हैं, जिससे हैजा, डायरिया, टाइफाइड व पीलिया का खतरा बढ़ता है। बारिश के सीजन में नुक्कड़ों में कई दिनों तक कचरा नहीं उठने से मलेरिया व डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। - डॉ. योगेंद्र मल्होत्रा, सीनियर प्रोफेसर मेडिसन विभाग, आंबेडकर अस्पताल