वेज ऑर्डर किया, प्लेट में मिले चिकन के टुकड़े! रायपुर में शिक्षिकाओं का फूटा गुस्सा

दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो 15 अगस्त का है। बताया जा रहा है कि स्कूल कार्यक्रम के बाद कुछ शिक्षिकाएं खाना खाने के लिए मंदिर हसौद क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने वेज खाना ऑर्डर किया था। खाना परोसे जाने के बाद शिक्षिकाओं ने जैसे ही खाना शुरू किया, उन्हें प्लेट में वेज खाने के साथ चिकन के टुकड़े नजर आए। इसके बाद मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। शिक्षिकाओं ने रेस्टोरेंट प्रबंधन और कर्मचारियों से इसको लेकर नाराजगी जताई (Raipur News) और जमकर हंगामा किया।