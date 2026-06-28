छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! खाद के लिए टोकन व्यवस्था पूरी तरह से खत्म, कृषि मंत्री ने की घोषणा

इससे पहले तक किसानों को चरणबद्ध तरीके से टोकन के माध्यम से खाद बांटी जाती थी। इस व्यवस्था में किसानों को पहले टोकन लेना पड़ता था और फिर निर्धारित तिथि व समय पर खाद मिलती थी। कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि टोकन मिलने के बाद भी किसानों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार खाद खत्म होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। जटिल प्रक्रिया खत्म होने से किसानों का कीमती समय बचेगा। वितरण केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ेगी और किसान सीधे खाद ले सकेंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बेहद लाभकारी है, लेकिन केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर प्रबंधन और कड़ी निगरानी की आवश्यकता होगी।