पोस्टर पर नहीं दिखी Photo तो बेमेतरा के MLA ईश्वर साहू ने छोड़ा मंच, अधिकारियों ने मनाकर बुलाया वापस

Bemetara Yoga Day Program: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोटोकॉल को लेकर विवाद सामने आया। जिला मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू नाराज होकर मंच से नीचे उतर गए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनर और प्रचार सामग्री में विधायक की तस्वीर नहीं लगी थी, जिससे वे नाराज हुए। मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने विधायक से चर्चा की और उन्हें मनाने का प्रयास किया। इसके बाद वे दोबारा मंच पर लौटे।