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NEET Re-Exam Today: रायपुर के 25 केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे दोबारा परीक्षा, ध्यान रहें 1.30 बजे बंद हो जाएगा गेट

NEET Exam Timing: रायपुर में 25 केंद्रों पर 9050 अभ्यर्थी देंगे री-नीट परीक्षा, प्रशासन ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा होने जा रही इस परीक्षा में जिले के 9050 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 21, 2026

NEET Re-Exam Today

NEET Re-Exam Today: रायपुर के 25 केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे दोबारा परीक्षा(photo-patrika)

NEET Re-Exam Today: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रविवार को री-नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा होने जा रही इस परीक्षा में जिले के 9050 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायपुर जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र परीक्षा देंगे। अधिकारियों के अनुसार सभी केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

Raipur NEET Re-Exam Today: 62.5 प्रतिशत महिला परीक्षार्थी, दोपहर 2 बजे से शुरू होगी परीक्षा

री-नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में 62.5 प्रतिशत महिला परीक्षार्थी हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक आयोजित होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का समय शाम 6.20 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे।

प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज, प्रतिबंधित सामान पर रोक

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और वैध मूल फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, बैग, किताबें, नोट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने पर रोक रहेगी।

परीक्षा से पहले सभी केंद्रों में हुई मॉकड्रिल

री-नीट परीक्षा को लेकर शनिवार को सभी परीक्षा केंद्रों में मॉकड्रिल की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा एवं सुविधा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है।

NEET Examination Centers: 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, बड़े केंद्रों पर 10 जवान देंगे सुरक्षा

परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 600 से अधिक परीक्षार्थियों वाले परीक्षा केंद्रों में एक अधिकारी सहित 10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं 480 से अधिक परीक्षार्थियों वाले केंद्रों में एक अधिकारी और छह जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कम परीक्षार्थियों वाले केंद्रों पर भी पुलिस बल मौजूद रहेगा। इसके अलावा पांच पेट्रोलिंग टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हर केंद्र पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है।

रेलवे ने भी की तैयारी, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए इंतजाम

री-नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को देखते हुए रेलवे ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की और विद्यार्थियों की सुविधा को लेकर दिशा-निर्देश दिए।

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Updated on:

21 Jun 2026 10:10 am

Published on:

21 Jun 2026 10:07 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / NEET Re-Exam Today: रायपुर के 25 केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे दोबारा परीक्षा, ध्यान रहें 1.30 बजे बंद हो जाएगा गेट

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