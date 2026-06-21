NEET Re-Exam Today: रायपुर के 25 केंद्रों पर अभ्यर्थी देंगे दोबारा परीक्षा, ध्यान रहें 1.30 बजे बंद हो जाएगा गेट

NEET Re-Exam Today: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रविवार को री-नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा होने जा रही इस परीक्षा में जिले के 9050 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायपुर जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र परीक्षा देंगे। अधिकारियों के अनुसार सभी केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।