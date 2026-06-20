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Train Ticket Rule Change: बिना टिकट सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें, छत्तीसगढ़ में आज से नया नियम लागू

Train Ticket Rule Change: रेलवे ने टिकट नियमों में सख्ती बढ़ा दी है। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा। नए नियमों का उद्देश्य सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 20, 2026

Train Ticket Rule Change

Train Ticket Rule Change: बिना टिकट सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें(photo-patrika)

Train Ticket Rule Change: भारतीय रेलवे ने टिकट नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। अब बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना है। नए प्रावधानों के तहत टिकट संबंधी अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

Train Travel Alert: बिना टिकट पकड़े गए तो देना होगा 500 रुपए जुर्माना

नए नियम के अनुसार यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट ट्रेन में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे यात्रा का पूरा किराया देना होगा। इसके अलावा कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी भरना पड़ेगा। रेलवे ने टिकट नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को और सख्त कर दिया है।

पुरानी टिकट के इस्तेमाल पर भी होगी कार्रवाई

रेलवे के मुताबिक पुरानी टिकट का दोबारा उपयोग करना या टिकट से जुड़े नियमों का उल्लंघन करना भी अब भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में यात्रियों से किराया वसूला जाएगा और अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

भुगतान नहीं किया तो कोर्ट तक जा सकता है मामला

अगर कोई यात्री जुर्माना या किराया देने से इनकार करता है तो मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है। रेलवे नियमों के तहत ऐसे यात्रियों के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

पहले 1 जुलाई से लागू होना था नियम

जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिनियम में यह संशोधन 1 जुलाई 2026 से लागू होना प्रस्तावित था, लेकिन रेलवे ने इसे 20 जून से ही लागू करने का फैसला किया। इसके बाद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को नए नियमों की जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिए गए हैं।

यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन पर रेलवे का जोर

रेलवे का कहना है कि नए नियमों का मकसद यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा देना है। टिकट व्यवस्था को मजबूत करने के साथ रेलवे परिसर में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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Published on:

20 Jun 2026 06:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Train Ticket Rule Change: बिना टिकट सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें, छत्तीसगढ़ में आज से नया नियम लागू

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