करीब 3 साल बाद छत्तीसगढ़ आएंगे Rahul Gandhi, 41 जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

राहुल गांधी के दौरे से पहले भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने राहुल गांधी के स्वागत को लेकर भी तंज कसा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ का दौरा करना चाहिए, जिससे यहां कांग्रेस की स्थिति साफ हो सके।