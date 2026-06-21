PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 490 करोड़ रुपए

PM Kisan 23rd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 23वीं किस्त शनिवार को जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। इस किस्त के तहत देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।