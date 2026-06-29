दुर्ग में देह व्यापार का खुलासा, आधी रात पुलिस ने लॉज में मारा छापा, तीन युवती समेत 6 पकड़ाए

बताया जा रहा है कि लॉज संचालक विजय गुजराती पिछले 5 महीने से देह व्यापार को संचालित कर रहा था। आरोपी लॉज में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था। केवल उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता था। (Durg Police Raid) जिनका मोबाइल नंबर पहले से दर्ज या सेव रहता था। इससे आशंका जताई जा रही है कि पूरा काम सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है और जांच के लिए सुरक्षित रखा है।