Suicide Case: बेमेतरा में फांसी के फंदे पर झूला युवक, खिड़की तोड़कर कमरे में पहुंची डायल-112 की टीम

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू (IPS) ने डायल-112 सेवा और थाना नवागढ़ की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने आरक्षक विजय कुमार घृतलहरे, चालक सोमेश साहू, प्रधान आरक्षक राजीव शर्मा, आरक्षक भूपेंद्र चंद्रवंशी और राहुल दुबे के साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में लोगों की जान बचाना भी है। डायल-112 की यह कार्रवाई पुलिस की संवेदनशील कार्यशैली और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है।