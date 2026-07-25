Bemetara News: शाला प्रवेश उत्सव के कार्ड से जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम गायब, DEO को लगाई फटकार

Shala Pravesh Utsav: बेमेतरा जिले के विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव 2026-27 के आधिकारिक आमंत्रण पत्र से जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम गायब रहने पर विवाद गहरा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने इस उपेक्षा पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधि और जिले की जनता के जनादेश का अपमान करार दिया है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर बात कर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और प्रशासनिक अधिकारियों को शासकीय आयोजनों में नियमानुसार प्रोटोकॉल का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है।