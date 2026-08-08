बलौदाबाजार के 63 हजार राशन कार्डधारियों को बड़ा झटका, बंद हुआ चावल मिलना, सामने आई ये बड़ी वजह

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि जिले में करीब 3.91 लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 13 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं। पिछले एक वर्ष से ई-केवाईसी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और अधिकांश हितग्राहियों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद 63 हजार लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। खाद्य विभाग के अनुसार, जो हितग्राही रोजगार या अन्य कारणों से जिले अथवा राज्य से बाहर रह रहे हैं, वे देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है।