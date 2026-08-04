Ration Card Block: राशन लेने पहुंचे तो लगा झटका! भाटापारा में सैकड़ों BPL Card ब्लॉक, दुकानों पर उमड़ी भीड़

नगर पालिका क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड प्रभावित हुए हैं। राशन दुकानों और संबंधित कार्यालयों में हितग्राहियों की भीड़ लगी हुई है। कई परिवारों ने आशंका जताई है कि समय पर समाधान नहीं होने पर उन्हें खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु वर्मा ने बताया कि केंद्र शासन की गाइडलाइन और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि 12 बिंदुओं के अनुसार अपात्र पाए गए हितग्राहियों के राशन कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। इस बीच प्रभावित हितग्राहियों ने मांग की है कि जिनके राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं, उन्हें स्पष्ट कारण बताया जाए और पात्र पाए जाने वाले लोगों के कार्ड शीघ्र बहाल किए जाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित न रहे।