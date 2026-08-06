PNG Gas Connection: बलौदाबाजार में घर-घर पहुंचेगी पाइपलाइन से रसोई गैस, रायपुर से सिमगा तक पहुंचा नेटवर्क, सिलेंडर की झंझट होगी खत्म

इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर ने मंगलवार को जिला कार्यालय में एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति का जायजा लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, अन्य संबंधित विभागों और पंचायतों को निर्देशित किया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ मिल सके।