GST Notice: दुर्ग के ‘गुटखा किंग’ कारोबारी गुरमुख को 500 करोड़ की देनदारी का नोटिस, कसा शिकंजा, कुर्की की चेतावनी

जीएसटी की जांच के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच गुरमुख जुमनानी के नाम पर विभिन्न स्थानों पर जमीन खरीदी गई। सरकारी दर के अनुसार चिखली और पचरीपारा में 25-25 लाख, हनोदा में 3.75 लाख, छरभाठा में 2.60 लाख, भालूकोनहा में 6 लाख, घुमका में 2.60 लाख, धमधा-बासिन में 50 लाख, दीपक नगर में 69.81 लाख, दुर्ग पचरीपारा में 80.11 लाख, जेवरा-सिरसा में 36.50 लाख और अंडा में 7.42 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज है। विभाग के मुताबिक परिवार के सदस्यों के नाम पर भी बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदी गई हैं। यदि इन संपत्तियों का संबंध प्रतिबंधित गुटखा कारोबार से पाया जाता है, तो न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है।