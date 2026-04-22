Cyber Fraud: फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर शिक्षिका को किया फ़ोन, टीचर से कर दी 14.60 लाख की ठगी

यह पहला मामला नहीं है जब शिक्षिका ठगी का शिकार हुई हैं। एक साल पहले भी उन्होंने इसी तरह की साइबर ठगी का सामना किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 30-35 हजार रुपए खो दिए थे। उस समय उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी थी, जिसके कारण ठगों को उनके बारे में फिर से जानकारी मिल गई और उन्होंने उन्हें फिर से निशाना बनाया। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि साइबर ठगी में पीडि़त की चुप्पी अपराधियों के हौसले को और बढ़ाती है।