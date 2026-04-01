CG News: 1.70 करोड़ की मंजूरी बेअसर, सड़कों का हाल बेहाल, बच्चों और मरीजों के लिए बना खतरा

सहसपुर-कसेरुडीह और धुरसा-मुरमुरा मार्ग की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। सरगी नदी पर बना पुराना पुल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। पुल के सरिए बाहर निकल आए हैं, जो राहगीरों और वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बारिश के दिनों में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है। वहीं, निर्माणाधीन नए पुल में भी गुणवत्ता की अनदेखी की शिकायतें आ रही हैं, जिस पर सेतु विभाग के अधिकारियों ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है।