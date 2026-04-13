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छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर CRPF का बड़ा एक्शन! जंगल से भारी विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम

CRPF Operation in CG: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा के सोनाबेड़ा अभ्यारण्य में सीआरपीएफ ने सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। इस कार्रवाई को नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम करने और नेटवर्क पर बड़ा झटका माना जा रहा है।

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गरियाबंद

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Shradha Jaiswal

Apr 13, 2026

छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर CRPF का बड़ा एक्शन! जंगल से भारी विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम(photo-patrika)

छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर CRPF का बड़ा एक्शन! जंगल से भारी विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम(photo-patrika)

CRPF Operation in CG: छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सोनाबेड़ा अभ्यारण्य के ढेकुनपानी जंगल में सर्चिंग अभियान के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई को नक्सली नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

CRPF Operation in CG: सर्चिंग ऑपरेशन में मिली सफलता

जानकारी के अनुसार, ओडिशा के कोमना पुलिस कैंप से निकली सीआरपीएफ टीम इलाके में नियमित सर्चिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान जवानों को जंगल में संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले, जिसके आधार पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।

भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त

सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को मौके से 70 नग जिलेटिन, 3 स्टील कंटेनर और 4 बंडल इलेक्ट्रॉनिक वायर बरामद हुए। प्रारंभिक आकलन में यह माना जा रहा है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए करने वाले थे, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया।

नक्सली गतिविधियों पर बड़ा झटका

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की बरामदगी नक्सली नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। विस्फोटक सामग्री की जब्ती से संभावित हमले की साजिश नाकाम हो गई है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है।

इलाके में सर्चिंग अभियान तेज

घटना के बाद ओडिशा पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया है। सुरक्षाबल हर संभावित ठिकाने की जांच कर रहे हैं, ताकि छिपे हुए नक्सलियों या उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर लंबे समय से नक्सली गतिविधियां सक्रिय रही हैं। ऐसे में सुरक्षाबलों द्वारा लगातार सर्चिंग और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बरामदगी के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है।

लगातार जारी है अभियान

सुरक्षाबलों ने साफ किया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी यह कार्रवाई इसी तर

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Published on:

13 Apr 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर CRPF का बड़ा एक्शन! जंगल से भारी विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम

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