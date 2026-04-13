छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर CRPF का बड़ा एक्शन! जंगल से भारी विस्फोटक बरामद, नक्सली साजिश नाकाम

घटना के बाद ओडिशा पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया है। सुरक्षाबल हर संभावित ठिकाने की जांच कर रहे हैं, ताकि छिपे हुए नक्सलियों या उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर लंबे समय से नक्सली गतिविधियां सक्रिय रही हैं। ऐसे में सुरक्षाबलों द्वारा लगातार सर्चिंग और ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बरामदगी के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है।