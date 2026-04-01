इंस्टाग्राम रील्स के लिए 9 दुर्लभ गिलहरियों की बलि! वीडियो बनाकर किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार

इंस्टाग्राम रील्स की लोकेशन ट्रैक कर 8 अप्रैल 2026 को बारसूर क्षेत्र से आरोपी बंशीराम कोवासी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के घर से स्लॉथ भालू की खाल और शिकार में इस्तेमाल होने वाले फंदे भी बरामद किए गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी झाड़ी-मांस (बुश मीट) के लिए वन्यजीवों का शिकार करता था। अन्य फरार आरोपियों पर नजर रखी जा रही है, और गरियाबंद पुलिस का इनपुट भी मामले को सुलझाने में मददगार रहा।