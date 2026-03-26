26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: बच्चे के हाथ थमाई बंदूक, विधायक का तस्वीर वायरल, मचा हंगामा

CG News: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर में विधायक ध्रुव अपने कुछ समर्थकों के साथ एक तस्वीर में खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें उनका सुरक्षा कर्मी भी है और उनके सामने एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Mar 26, 2026

CG News: बच्चे के हाथ थमाई बंदूक, विधायक का तस्वीर वायरल, मचा हंगामा

विधायक ने बच्चे के हाथ थमाई बंदूक तस्वीर वायरल (Photo Patrika)

CG News: एक ओर सरकार नक्सलियों से हथियार डलवाकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ रही है। वहीं, दूसरी ओर एक जनप्रतिनिधि जो संविधान के अनुरूप जनता द्वारा चुनकर आए हैं वह बच्चे के कलम वाले हाथों में बंदूक थमा रहे हैं। चित्र में दिख रहे शख्स गरियाबंद जिले के बिन्द्रानवागढ़ से कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव हैं जो एक बच्चे को बंदूक दे रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर हंगामा शुरू हो गया है।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर में विधायक ध्रुव अपने कुछ समर्थकों के साथ एक तस्वीर में खड़े नजर आ रहे हैं। इसमें उनका सुरक्षा कर्मी भी है और उनके सामने एक बच्चा दिखाई दे रहा है। जिसे वह बंदूक थमाते दिख रहे हैं। जो कि सुरक्षा कर्मी की बताई जा रही है। मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ध्रुव केवल विधायक नहीं हैं, बल्कि वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया में भी लोग विधायक के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हथियार को मासूम के हाथ में देना सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से भी गंभीर विषय है। हालांकि तस्वीर किन परििस्थतियों में ली गई है इसका पता नहीं चल पाया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर का कहना है कि ऐसे समय में जब नक्सलवादी विचारधारा के लोग आत्म समर्पण कर रहे हैं किसी जनप्रतिनिधि की ऐसी तस्वीर शोभनीय नहीं है।

विधायक ने रिसीव नहीं की कॉल

तस्वीर पर ध्यान दिलाने के लिए जब विधायक ध्रुव को फोन किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।

ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। आपके माध्यम से पता चल रहा है आगे इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी।

  • वेद व्रत सीरमौर्य, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद

दंडनीय अपराध….

नाबालिग के हाथ में बंदूक दिखाई दे रही है। यह विषय अत्यंत गंभीर और समाज के लिए चिंताजनक भी है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत बिना वैध लाइसेंस के किसी को भी हथियार देना अपराध और नाबालिग को हथियार सौंपना विशेष रूप से लापरवाही और कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम या हानिकारक स्थिति में डालना दंडनीय अपराध है।

  • भगवानू नायक, अधिवक्ता

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Mar 2026 12:57 pm

Published on:

26 Mar 2026 12:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: बच्चे के हाथ थमाई बंदूक, विधायक का तस्वीर वायरल, मचा हंगामा

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में लाखों का हीरा जब्त, ढूंढ रहा था ग्राहक, लेकिन छोटी सी गलती ने खोल दिया भेद

dimond seized in chhattisgarh
गरियाबंद

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाथी दांत के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 4 साल से छिपाकर रखा था दीवार में

हाथी दांत तस्करी का पर्दाफाश (photo source- Patrika)
गरियाबंद

छत्तीसगढ़ का छिपा स्वर्ग गरियाबंद… जहां भूतेश्वरनाथ की आस्था और जतमई-घटारानी के झरनों की खूबसूरती हर किसी को करती है आकर्षित, आप भी जरूर जाएं

जतमई-घटारानी तक हर कदम पर अद्भुत एहसास (फोटो सोर्स- DPR)
गरियाबंद

पिता ने बेटी पर किया जानलेवा हमला! पहले बच्ची गले पर चलाया चाकू फिर…

पिता ने बेटी पर किया जानलेवा हमला! पहले बच्ची गले पर चलाया चाकू फिर… मां की सूझबूझ से बची दोनों की जान(photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: देवभोग में सिस्टम फेल… SDM बेघर, निलंबित अफसर भी नहीं छोड़ रहे सरकारी आवास

नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी-कर्मचारी (photo source- Patrika)
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.