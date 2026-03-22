पिता ने बेटी पर किया जानलेवा हमला! पहले बच्ची गले पर चलाया चाकू फिर… मां की सूझबूझ से बची दोनों की जान

परिजनों ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही मैनपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।