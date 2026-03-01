25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

छत्तीसगढ़ में लाखों का हीरा जब्त, ढूंढ रहा था ग्राहक, लेकिन छोटी सी गलती ने खोल दिया भेद

Diamond Seized: गरियाबंद पुलिस ने लाखों का हिरा जब्त किया है। ओडिशा के एक तस्कर ग्राहक की ढूंढ रहा था, इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया..

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Chandu Nirmalkar

Mar 25, 2026

dimond seized in chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में लाखों का हीरा जब्त ( Photo - Patrika )

Diamond Seized in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस ने लाखों रुपए के 34 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ​कि ओडिशा के एक तस्कर यहां ग्राहक ढूंढ रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा है। बगैर तराशे हुए हीरो के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना बढ़ गई है।

Diamond Seized: बिना तराशे ढूंढ रहा था ग्राहक

इधर पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क और तस्करों से हीरा खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को एक संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए हुए थी, सूचना मिली थी कि एक तस्कर बिना तराशे हीरा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी बंशीधर सेठी को दबोचा गया। वह ओडिशा के धोबापाडा निवासी है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

गरियाबंद एसपी ने की कार्रवाई की पुष्टि

गरियाबंद एसपी वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार के अवैध मामलों में संलिप्त लोगों पर निगाह रखी जा रही है। अवैध कृत्य पाये जाने पर विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई में थाना सिटी कोतवाली गरियाबंद और सायबर टीम की विषेष भूमिका रही।

और भी हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें..

CG Crime: शादी से मुकरा प्रेमी, प्रेमिका की कर दी बेरहमी से हत्या, चेहरे पर पत्थर से किया हमला

- महासमुंद में बसना पुलिस ने युवती के अंधे कत्ल का खुलासा महज 6 घंटे में कर दिया। मामले में प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने शादी से मुकरने और बदनामी के डर से हत्या करना कबूल किया है… पढ़ें पूरी खबर..

Bhalukona Mining: क्या छत्तीसगढ़ बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स हब? भालुकोना में ड्रिलिंग से खुलेंगे बड़े राज

- दुनियाभर में बढ़ते ऊर्जा संकट और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ते कदमों के बीच Chhattisgarh एक बड़ी उम्मीद बनकर उभर रहा है। महासमुंद जिले के Bhalukona-जमनीडीह क्षेत्र में दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी के संकेत मिलने के बाद अब यहां ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है… पढ़ें पूरी खबर..

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Mar 2026 06:32 pm

Published on:

25 Mar 2026 06:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / छत्तीसगढ़ में लाखों का हीरा जब्त, ढूंढ रहा था ग्राहक, लेकिन छोटी सी गलती ने खोल दिया भेद

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाथी दांत के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 4 साल से छिपाकर रखा था दीवार में

हाथी दांत तस्करी का पर्दाफाश (photo source- Patrika)
गरियाबंद

छत्तीसगढ़ का छिपा स्वर्ग गरियाबंद… जहां भूतेश्वरनाथ की आस्था और जतमई-घटारानी के झरनों की खूबसूरती हर किसी को करती है आकर्षित, आप भी जरूर जाएं

जतमई-घटारानी तक हर कदम पर अद्भुत एहसास (फोटो सोर्स- DPR)
गरियाबंद

पिता ने बेटी पर किया जानलेवा हमला! पहले बच्ची गले पर चलाया चाकू फिर…

पिता ने बेटी पर किया जानलेवा हमला! पहले बच्ची गले पर चलाया चाकू फिर… मां की सूझबूझ से बची दोनों की जान(photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: देवभोग में सिस्टम फेल… SDM बेघर, निलंबित अफसर भी नहीं छोड़ रहे सरकारी आवास

नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी-कर्मचारी (photo source- Patrika)
गरियाबंद

CG News: छत्तीसगढ़ के गांवो में स्वास्थ सेवा आज भी नदारद, खाट बनी एम्बुलेंस 17 किमी तक मरीज को धोया

CG News: छत्तीसगढ़ के गांवो में स्वास्थ सेवा आज भी नदारद, खाट बनी एम्बुलेंस 17 किमी तक मरीज को धोया
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.