छत्तीसगढ़ में लाखों का हीरा जब्त, ढूंढ रहा था ग्राहक, लेकिन छोटी सी गलती ने खोल दिया भेद

इधर पुलिस तस्करी के पूरे नेटवर्क और तस्करों से हीरा खरीदने वालों की जानकारी जुटा रही है। पूरा मामला कोतवाली थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को एक संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस नजर बनाए हुए थी, सूचना मिली थी कि एक तस्कर बिना तराशे हीरा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी बंशीधर सेठी को दबोचा गया। वह ओडिशा के धोबापाडा निवासी है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।