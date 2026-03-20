CG News: छत्तीसगढ़ के गांवो में स्वास्थ सेवा आज भी नदारद, खाट बनी एम्बुलेंस 17 किमी तक मरीज को धोया

जानकारी के अनुसार राजीव गांधी गोद ग्राम कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम भालूडिग्गी निवासी मन्नू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने बांस की खाट को अस्थायी स्ट्रेचर की तरह तैयार किया और पहाड़ी व जंगलों से होकर मरीज को पैदल कुल्हाड़ीघाट तक लाए। आरोप है कि यहां भी समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद मरीज को निजी वाहन से मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल गरियाबंद रेफर किया गया।