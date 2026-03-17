CG Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, एक घंटे तक हुई भारी ओलावृष्टि, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

इस समय खेतों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां तैयार हो रही थीं, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि ने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओलों की मार से कई पौधे टूट गए और कई जगह फसलें जमीन पर बिछ गईं। महुआ संग्रहण पर भी पड़ेगा असर: वनांचल क्षेत्र में यह महुआ के संग्रहण का स्वर्णिम समय है। ऐसे में ओलावृष्टि और बारिश से आने वाले दिनों में महुआ संग्रहण पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। तेज बारिश और ओलों ने खेतों में खड़ी सब्जियों के अलावा बाड़ी की फसलें भी प्रभावित कर दी।