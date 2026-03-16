CG News: घटारानी मंदिर में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक

CG News: प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घटारानी धाम में देर रात भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। इस घटना में मंदिर परिसर के भीतर संचालित 10 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस हादसे में करीब 8 से 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि मंदिर परिसर में दुकानों में फैंसी सामग्री, प्रसादी, चश्मे, बेल्ट और अन्य पूजा सामग्री की बिक्री हो रही थी। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते इन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकानों में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया।