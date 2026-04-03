CG Suicide Case: युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 1 माह में लगातार 8वीं आत्महत्या

बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जीवन से जुड़ी निराशा व्यक्त करते हुए संदेश लिखा था, जिसके सामने आने के बाद घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं मैनपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही मैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।