Illegal Diamonds: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पकड़ाया लाखों का अवैध हीरा, ग्राहक की तलाश करते तस्कर गिरफ्तार

हाल ही में गरियाबंद पुलिस ने लाखों रुपए के 34 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ​कि ओडिशा के एक तस्कर यहां ग्राहक ढूंढ रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा है। बगैर तराशे हुए हीरो के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना बढ़ गई है।