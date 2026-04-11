CG News: एमआईसी बैठक में 29 करोड़ के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी, इस शहर का होगा बड़ा कायाकल्प

शहर में जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में 17 कार्यों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से नाली निर्माण एवं पुलिया निर्माण के 17 कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया गया। केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राइव तक 22 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कैनाल लिंक रोड सड़क निर्माण के लिए जारी निविदा को भी स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालयीन प्रकरणों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं उनकी समयावधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।