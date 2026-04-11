CG Canal link project: सिकासार-कोडार नहर लिंक परियोजना को मंजूरी, 3040 करोड़ से महासमुंद का सूखा होगा दूर

CG Canal link project: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और महासमुंद जिले के लिए बड़ी राहत की खबर है। ‘सिकासार-कोडार जलाशय नहर लिंक परियोजना’ को राज्य सरकार ने 3040 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह प्रदेश की पहली ऐसी परियोजना होगी, जिसमें एक डेम को दूसरे डेम से जोड़ा जाएगा। परियोजना को वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं सिंचाई विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।