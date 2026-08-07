सैंपल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! रायपुर से अंबिकापुर भेजा जा रहा 100 किलो पनीर निकला एनालॉग, MP का पनीर जांच में पास

Fake Paneer: छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन और तिल्दा-नेवरा से जब्त किए गए पनीर के सैंपलों की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में रायपुर से अंबिकापुर भेजा जा रहा 100 किलो पनीर और तिल्दा-नेवरा से लिया गया नमूना अमानक (एनालॉग) पाया गया, जबकि मध्यप्रदेश के विदिशा से आया 500 किलो पनीर जांच में मानक निकला।