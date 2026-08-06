7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

छत्तीसगढ़ को बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की मंजूर, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

Chhattisgarh CBG Policy: छत्तीसगढ़ को CBG इकोसिस्टम के विकास के लिए केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है। SASCI 2026-27 के तहत यह उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य देश का पहला राज्य बना।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 06, 2026

Chhattisgarh CBG Policy

सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक (photo Patrika)

Chhattisgarh Clean Energy: छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने जताई खुशी अधिकारियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई भी दी।

नई CBG नीति बनेगी परिवर्तन की आधारशिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा और किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा। उन्होंने कहा कि पराली और अन्य जैविक अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

नई नीति के तहत राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, धान का पैरा (Paddy Straw) और अन्य बायोमास का उपयोग कर कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा।

  • बायोमास बेचकर अतिरिक्त आय
  • कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग
  • पराली जलाने की समस्या में कमी
  • जैविक खाद की उपलब्धता
  • जैविक खेती को बढ़ावा

8 जून 2026 को लागू हुई थी नई नीति

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 8 जून 2026 को छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 अधिसूचित की थी। इस नीति के माध्यम से कृषि अपशिष्ट और अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन तैयार किया जाएगा। साथ ही संयंत्रों से निकलने वाली जैविक खाद का उपयोग खेती में किया जाएगा, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 07:46 pm

Published on:

06 Aug 2026 07:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ को बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की मंजूर, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: ‘पेट्रोल बम से उड़ाने’ की धमकी, NSA के तहत लल्ला को केंद्रीय जेल भेजा गया तो पुलिस से भिड़े समर्थक, सभी आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News
रायपुर

एक साथ 38 पुलिसकर्मियों के तबादले, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer list
रायपुर

CGPSC Result Controversy: CGPSC रिजल्ट विवाद पर BJP का पलटवार, कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरा

CGPSC Result Controversy 2026
रायपुर

Retired Employees DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने DA बढ़ाकर 58% किया

Pensioners DA Hike
रायपुर

Weather U-Turn: छत्तीसगढ़ में मौसम लेगा यू-टर्न, अगले 48 घंटे इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Rainfall Forecast in Chhattisgarh
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.