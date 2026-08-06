छत्तीसगढ़ को बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की मंजूर, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

Chhattisgarh Clean Energy: छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (SASCI) 2026-27 के तहत कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है।