Railway Crossing Closed: रायपुर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक बंद रहेगा रेलवे फाटक

Siddhbaba Railway Gate: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर रेल मंडल ने वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। भाटापारा और हथबंद रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे समपार फाटक क्रमांक-385, जिसे स्थानीय लोग सिद्धबाबा रेलवे फाटक के नाम से जानते हैं, को चार दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। रेलवे ट्रैक की मिडिल लाइन में आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 7 अगस्त की सुबह 9 बजे से 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक इस मार्ग से सभी प्रकार के वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें और निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।