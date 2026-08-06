Railway Crossing Closed: रायपुर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक बंद रहेगा रेलवे फाटक

3 दिन तक बंद रहेगा सिद्धबाबा रेलवे फाटक (Photo AI Image)
Siddhbaba Railway Gate: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर रेल मंडल ने वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। भाटापारा और हथबंद रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे समपार फाटक क्रमांक-385, जिसे स्थानीय लोग सिद्धबाबा रेलवे फाटक के नाम से जानते हैं, को चार दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। रेलवे ट्रैक की मिडिल लाइन में आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 7 अगस्त की सुबह 9 बजे से 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक इस मार्ग से सभी प्रकार के वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें और निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह समपार फाटक भाटापारा–हथबंद रेलखंड के किलोमीटर 766/14–16 पर स्थित है। यहां रेलवे ट्रैक की मिडिल लाइन में अत्यावश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाना है। रेल परिचालन की सुरक्षा, ट्रैक की मजबूती और भविष्य में किसी भी तकनीकी समस्या से बचाव के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। मरम्मत के दौरान सुरक्षा कारणों से सड़क यातायात पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
रायपुर रेल मंडल ने क्षेत्र के नागरिकों, वाहन चालकों और इस मार्ग से नियमित आवागमन करने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से निर्धारित करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। रेलवे का कहना है कि समय रहते मार्ग बदलने से अनावश्यक जाम और परेशानी से बचा जा सकेगा।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेल पटरियों की तकनीकी गुणवत्ता बनाए रखने और सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के रखरखाव कार्य किए जाते हैं। मिडिल लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद ट्रैक की मजबूती बढ़ेगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या परिचालन संबंधी बाधा की संभावना कम होगी।
फाटक बंद होने का समय: 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) सुबह 9:00 बजे
फाटक खुलने का समय: 10 अगस्त 2026 (सोमवार) शाम 6:00 बजे
इस अवधि के दौरान दोपहिया, चारपहिया, बस, ट्रक, मालवाहक वाहन सहित किसी भी प्रकार के वाहन को इस समपार फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। पैदल आवागमन भी पूरी तरह बंद रहेगा।
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