7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Railway Crossing Closed: रायपुर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक बंद रहेगा रेलवे फाटक

Railway Gate Closed: वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना। भाटापारा-हथबंद रेलखंड पर ट्रैक मरम्मत कार्य के चलते सिद्धबाबा रेलवे फाटक 7 अगस्त सुबह 9 बजे से 10 अगस्त शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। जानें वैकल्पिक मार्ग और पूरी जानकारी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 06, 2026

Railway Crossing Closed

3 दिन तक बंद रहेगा सिद्धबाबा रेलवे फाटक (Photo AI Image)

Siddhbaba Railway Gate: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के रायपुर रेल मंडल ने वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। भाटापारा और हथबंद रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे समपार फाटक क्रमांक-385, जिसे स्थानीय लोग सिद्धबाबा रेलवे फाटक के नाम से जानते हैं, को चार दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। रेलवे ट्रैक की मिडिल लाइन में आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते 7 अगस्त की सुबह 9 बजे से 10 अगस्त की शाम 6 बजे तक इस मार्ग से सभी प्रकार के वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करें और निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

ट्रैक की मरम्मत के लिए लिया गया फैसला

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह समपार फाटक भाटापारा–हथबंद रेलखंड के किलोमीटर 766/14–16 पर स्थित है। यहां रेलवे ट्रैक की मिडिल लाइन में अत्यावश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाना है। रेल परिचालन की सुरक्षा, ट्रैक की मजबूती और भविष्य में किसी भी तकनीकी समस्या से बचाव के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है। मरम्मत के दौरान सुरक्षा कारणों से सड़क यातायात पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग

रायपुर रेल मंडल ने क्षेत्र के नागरिकों, वाहन चालकों और इस मार्ग से नियमित आवागमन करने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा पहले से निर्धारित करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। रेलवे का कहना है कि समय रहते मार्ग बदलने से अनावश्यक जाम और परेशानी से बचा जा सकेगा।

सुरक्षा के लिए जरूरी है मरम्मत कार्य

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेल पटरियों की तकनीकी गुणवत्ता बनाए रखने और सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के रखरखाव कार्य किए जाते हैं। मिडिल लाइन की मरम्मत पूरी होने के बाद ट्रैक की मजबूती बढ़ेगी और भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या परिचालन संबंधी बाधा की संभावना कम होगी।

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार

फाटक बंद होने का समय: 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) सुबह 9:00 बजे
फाटक खुलने का समय: 10 अगस्त 2026 (सोमवार) शाम 6:00 बजे

इस अवधि के दौरान दोपहिया, चारपहिया, बस, ट्रक, मालवाहक वाहन सहित किसी भी प्रकार के वाहन को इस समपार फाटक से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। पैदल आवागमन भी पूरी तरह बंद रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 06:21 pm

Published on:

06 Aug 2026 06:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Railway Crossing Closed: रायपुर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन तक बंद रहेगा रेलवे फाटक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: ‘पेट्रोल बम से उड़ाने’ की धमकी, NSA के तहत लल्ला को केंद्रीय जेल भेजा गया तो पुलिस से भिड़े समर्थक, सभी आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News
रायपुर

एक साथ 38 पुलिसकर्मियों के तबादले, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer list
रायपुर

CGPSC Result Controversy: CGPSC रिजल्ट विवाद पर BJP का पलटवार, कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेरा

CGPSC Result Controversy 2026
रायपुर

Retired Employees DA Hike: रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने DA बढ़ाकर 58% किया

Pensioners DA Hike
रायपुर

Weather U-Turn: छत्तीसगढ़ में मौसम लेगा यू-टर्न, अगले 48 घंटे इन जिलों में होगी भारी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

Rainfall Forecast in Chhattisgarh
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.