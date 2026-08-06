Chhattisgarh: स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब पढ़ाई होगा और भी आसान, SCERT तैयार कर रहा ऑडियो बुक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसकी शुरुआत कक्षा 6वीं की हिंदी विषय की ऑडियो बुक तैयार करके कर दी है। इसके साथ ही कक्षा 7वीं के ऑडियो कंटेंट की एडिटिंग अंतिम चरण में है, जिसे अगले दो-तीन दिनों में जारी किए जाने की तैयारी है। साथ ही एससीईआरटी की ओर से चरणबद्ध तरीके से अन्य कक्षाओं और विषयों के लिए भी ऑडियो कंटेंट तैयार किए जाएंगे। इससे पहले ही एससीईआरटी की ओर से वीडियो कंटेंट बनाने का कार्य जारी है। जो ई विद्या चैनलों में देखें और पढ़ें जा सकते हैं।