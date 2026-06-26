Four Lane Road: अंबिकापुर की ये 3 सडक़ें होंगीं फोरलेन, बारिश में सडक़ों पर पानी जमा न हो, इसका भी होगा समाधान

अंबिकापुर। अंबिकापुर शहर की 3 प्रमुख सडक़ों के फोरलेन (Four lane road in Ambikapur) बनाने पर मुहर लग चुकी है। जल्द ही इसका काम भी शुरु किया जाएगा। शहर में प्रस्तावित फोरलेन सडक़ निर्माण और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर महापौर कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। दरअसल इन मार्गों के फोरलेन बनने से जहां यातायात का दबाव कम होगा, वहीं शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी।