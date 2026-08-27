Ambikapur News: ऐसी भी बहनें जो बनीं परिवार की ढाल, सुनैना, सुमित्रा और किरण भाई से लेकर पूरे परिवार की भी उठा रहीं जिम्मेदारी

अंबिकापुर। रक्षाबंधन पर आमतौर पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर (Rakshabandhan) उनसे अपनी सुरक्षा और साथ का वचन लेती हैं। लेकिन बदलते सामाजिक दौर में इस रिश्ते की तस्वीर भी बदल रही है। अब बहनें सिर्फ सुरक्षा की उम्मीद करने वाली नहीं, बल्कि परिवार और भाई की जिम्मेदारी उठाने वाली मजबूत कड़ी बन रही हैं। कोई भाई को पढ़ाकर नौकरी तक पहुंचा रही है तो कोई शादी के बाद भी मायके की जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं कुछ बहनें अपने छोटे भाई-बहन की पढ़ाई और माता-पिता की देखभाल का खर्च भी उठा रही हैं। इस रक्षाबंधन पर ऐसी ही 3 बहनों सुनैना, किरण और सुमित्रा की कहानी सामने आई है, जिनके लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संकल्प का प्रतीक है।