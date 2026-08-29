Nepal Flash Floods: नेपाल में बाढ़ से अब तक 616 मौतें, 2,301 लोग रेस्क्यू; त्रिशूली में भारी बारिश के चलते बचाव अभियान रुका

नेपाल के त्रिशूली क्षेत्र में भारी बारिश तेज होने के कारण बचाव अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर संचालन भी रोकना पड़ा है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच, नेपाल पुलिस ने बताया कि काठमांडू-मुगलिंग सड़क मार्ग पूरी तरह चालू है। हालांकि, धादिंग के बैरेनी बाजार में करीब एक किलोमीटर के हिस्से पर फिलहाल एकतरफा यातायात चल रहा है।