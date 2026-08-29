Vadodara-Mundra Air Taxi: वडोदरा-मुंद्रा के बीच शुरू हुई सीधी एयर टैक्सी सेवा, 499 रुपए से टिकट; जानें पूरा शेड्यूल

वापसी में सोमवार से गुरुवार तक FAT 305, FAT 310 और FAT 315 उड़ानें शाम 6:32 बजे से 7:22 बजे के बीच वडोदरा पहुंचेंगी। शुक्रवार और शनिवार को FAT 319, FAT 323 और FAT 327 की वापसी सेवाएं शाम 6:21 बजे से 7:11 बजे के बीच निर्धारित हैं। रविवार को चार वापसी उड़ानें FAT 335, FAT 330, FAT 332 और FAT 334 रहेंगी। इनके वडोदरा पहुंचने का समय सुबह 11:36 बजे से शाम 6:26 बजे तक है।