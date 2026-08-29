कितनी खतरनाक है जैवलिन मिसाइल? भारतीय सेना में होगी शामिल, अमेरिका ने लगाई मुहर

लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का और पोर्टेबल एंटी-टैंक सिस्टम सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। चीन या पाकिस्तान की तरफ से बख्तरबंद वाहनों के इस्तेमाल की स्थिति में यह हर मोर्चे पर तैनात जवानों को अतिरिक्त क्षमता देगा। बता दें इस सौदे में मिसाइलों और लॉन्चिंग यूनिट के साथ प्रशिक्षण सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता भी शामिल है। सेना ने इस गाइडेड मिसाइल प्रणाली को खरीदने के लिए आधिकारिक हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस 292 करोड़ रुपये के सौदे के तहत सेना को 100 जैवलिन मिसाइलें और 25 स्पेशल लॉन्चिंग यूनिट मिलेंगी।