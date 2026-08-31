‘5 घंटे पहले होटल छोड़ा, पूरा बह गया’, पूर्व मेयर प्रदीप तेंदुलकर ने बताई नेपाल तबाही की आपबीती, बोले- खुश नहीं हूं!

तेंदुलकर ने बताया कि उनके समूह की यात्रा फिलहाल सही चल रही है। हालांकि, नेपाल में फ्लैश फ्लड के कारण उनके पीछे आने वाले कई श्रद्धालुओं के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। तेंदुलकर के अनुसार, उनके समूह के नेपाल से निकलकर तिब्बत में प्रवेश करने के बाद हालात तेजी से बिगड़े। उनके पीछे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ रास्तों को बंद कर दिया है।