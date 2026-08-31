क्या समय रैना ने LinkedIn जॉइन कर लिया? ‘कम्युनिकेशन और एथिक्स हेड’ वाले वायरल दावे के पीछे जानें क्या है सच्चाई

Samay Raina Controversy:स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका कोई कॉमेडी वीडियो नहीं, बल्कि LinkedIn से जुड़ा एक वायरल दावा है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि समय रैना ने LinkedIn में 'कम्युनिकेशन और एथिक्स हेड' के तौर पर जॉइन किया है। हालांकि, इस दावे की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।