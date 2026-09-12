वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन आज रहेगी रद्द

अहमदाबाद. वडोदरा. राजकोट. भावनगर. यात्रियों की सुविधा बढ़ाने तथा टिकटिंग प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाने के उद्देश्य से रेलवन एप पर शेयर करने योग्य अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) सीजन टिकट बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा पंजीकृत रेलवन उपयोगकर्ताओं को अपने लिए एक तथा अपने परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 5 अतिरिक्त सीजन टिकट बुक करने में सक्षम बनाती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की आयु स्वयं के लिए सीजन टिकट बुक करने हेतु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा जिस व्यक्ति के लिए सीजन टिकट बुक किया गया है, उसकी आयु कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए।

स्वयं के लिए बुक किए गए शेयर करने योग्य सीजन टिकट के मामले में सफल जियो-फेंसिंग सत्यापन अनिवार्य है तथा इसकी वैधता बुकिंग की तारीख से शुरू होगी। हालांकि, किसी अन्य यात्री के लिए बुक किए गए शेयर करने योग्य सीजन टिकट की वैधता बुकिंग की तारीख के अगले दिन से शुरू होगी।

यात्रा के लिए यात्री शेयर करने योग्य सीजन टिकट की स्पष्ट और पठनीय मुद्रित प्रति अथवा मोबाइल डिवाइस पर प्रदर्शित पीडीएफ साथ रख सकते हैं। वैध यात्रा दस्तावेज माने जाने के लिए मुद्रित प्रति या पीडीएफ में टिकट का वैध विवरण होना चाहिए। साथ ही यात्री का फोटो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित और क्यूआर कोड में डिजिटल रूप से भी दर्ज होना चाहिए।

रेलवन एप के माध्यम से तैयार किए गए इनवॉइस, बुकिंग रसीद या यूटीएस कागजी टिकट की प्रतियां वैध शेयर करने योग्य सीजन टिकट के स्थान पर वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। रेलवन एप पर शेयर करने योग्य यूटीएस सीजन टिकट की सुविधा यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त यात्री सेवा है।