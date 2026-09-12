Ahmedabad: क्राइम ब्रांच ने नरोडा से जब्त की 4.50 करोड़ की एमडी ड्रग्स, एमपी के 3 लोगों को पकड़ा

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त (डीसीपी) अजीत राज्यान के अनुसार पुलिस टीम को 11 सितंबर को सटीक सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के तीन व्यक्ति एक कार में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने अहमदाबाद आ रहे हैं। इस सूचना पर हंसपुरा चार रास्ता पर नजर रखी गई। कार के यहां से गुजरने वक्त उसे रुकवाकर तलाशी ली गई। जांच में 939 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। इसकी घरेलू बाजार में कीमत 28 लाख वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4.50 करोड़ आंकी गई है। इसके बाद कार में सवार तीन लोगों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, कार तथा अन्य सामान मिलाकर 31 लाख का माल जब्त किया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।