अहमदाबाद शहर के हंसपुरा में एक घंटे में ढाई इंच बारिश, निचले इलाकों में जल भराव

एक मकान भी धराशायीमनपा के अनुसार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बारिश के पानी की निकासी से संबंधित दो शिकायतें दर्ज हुईं। इसके अलावा एक खतरनाक मकान से संबंधित शिकायत भी सामने आई।वासणा बैराज के चार गेट खोलेवहीं वासणा बैराज में नदी का जलस्तर 134.50 फीट रहा। नदी में 10,484 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई। बैराज के गेट नंबर 25, 26, 27 और 28 को 2.5 फीट तक खोला गया है।शहर में मौसम की 26 इंच बारिशशहर में 13 सितंबर शाम 6 बजे तक मौसम की कुल औसत बारिश 26.99 इंच दर्ज हो चुकी है। जोनवार दक्षिण-पश्चिम में 32.35 इंच, उत्तर-पश्चिम में 31.78 इंच, मध्य में 28.42 इंच, पश्चिम में 27.94 इंच, उत्तर में 24.20 इंच, दक्षिण में 23.27 इंच और पूर्व जोन में 20.96 इंच बारिश दर्ज हुई है।