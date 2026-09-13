एसटी और निजी बस की टक्कर में एक महिला की मौत, 9 लोग घायल

राजकोट. जिले में शापर-वेरावल के पास स्थित पड़वला इंडस्ट्रीज क्षेत्र में जे.के. पॉलिमर्स कंपनी में रविवार तड़के अचानक भीषण आग लगने से भारी अफरा-तफरी मच गई। तीन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े पांच बजे शापर-वेरावल फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू की।

हालांकि आग की तीव्रता लगातार बढ़ने के कारण राजकोट फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद राजकोट की फायर फाइटर टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। आग अधिक विकराल होने के कारण गोंडल फायर ब्रिगेड की भी मदद ली गई।

प्लास्टिक का कच्चा माल आग की चपेट में आने से धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दे रहे थे। फायर विभाग की विभिन्न टीमों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने के प्रयास किए। इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली।