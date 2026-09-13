Ahmedabad: गणपति महोत्सव की 14 सितंबर से धूम, 300 बड़े सार्वजनिक पंडाल में बिराजेंगे विघ्नहर्ता

क्षत्रिय ने बताया कि इस साल सार्वजनिक पंडालों में हमारी देश की कला और संस्कृति की अनूठी झांकी देखने को मिलेगी। मणिनगर में श्रीपाद वाडी में जहां पुंडरपुर की यात्रा की थीम पर पंडाल को सजाया जा रहा है वहीं नरोडा में रामेश्वर मंदिर की शैली में डेकोरेशन किया जाएगा। पार्श्वनाथ टाउनशिप में श्रद्धालुओं को एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होंगे। इसके अलावा इन पंडाल और सोसाइटी के बड़े पंडालों में नशे की लत से दूर रहने, पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब गणेश आयोजनों में युवा पीढ़ी काफी सक्रियता से भाग ले रही है। ऐसे में बप्पा की विदाई ही नहीं बल्कि आगमन का भी उत्सव मनाया जाने लगा है। इस साल कई जगहों पर दो दिन तो कहीं तीन दिन पहले बप्पा को धूमधाम से लेकर आए हैं। पहले गणेश चतुर्थी के दिन ही प्रतिमा लाते थे।