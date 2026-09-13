गुजराती श्रावण मास में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे 22.61 लाख भक्त

प्रभास पाटण. श्रावण महीने में इस साल देश के प्रथम ज्योर्तिलिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन को 22.61 लाख भक्त पहुंचे। सोमनाथ में 13 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रावण महोत्सव-2026 मनाया गया।

श्रावण पूर्णिमा, चारों सोमवार, जन्माष्टमी, सातम-आठम, एकादशी, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या सहित विभिन्न पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंचे। जन्माष्टमी पर श्रावण की सर्वाधिक 1,72,755 श्रद्धालुओं की भीड़ दर्ज की गई। जन्माष्टमी अवकाश के दौरान 4 से 7 सितंबर तक 6,49,451 श्रद्धालुओं ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए।